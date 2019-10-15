"Интер" может подписать Жиру

Миланский "Интер" интересуется форвардом сборной Франции и "Челси" Оливье Жиру, сообщает Tuttosport. В миланском клубе Жиру рассматривают в качестве игрока подмены Ромелу Лукаку. Ранее "Интер" проявлял интерес к форварду "Ромы" Эдину Джеко, но так и не смог договориться о трансфере.33-летний француз потерял место в составе "Челси" ещё в прошлом сезоне. В Лиге Европы он стал лучшим бомбардиром, но в чемпионате Англии игрока "Челси" задействует преимущественно в качестве запасного. Текущий контракт Жиру с "Челси" истекает следующим летом.В "Челси" Жиру оказался, когда клуб возглавлял Антонио Конте, нынешний главный тренер "Интера". Примечательно, что тогда "Челси" тоже хотел приобрести Джеко, но в итоге подписал контракт с Жиру.