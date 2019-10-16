Энрике не включил ни одного игрока "МЮ" в объединенную сборную с "Ливерпулем"

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике составил собственную объединённую команду из игроков бывшего клуба и "Манчестер Юнайтед". Испанский защитник не включил в эту команду ни одного игрока "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.По мнению Энрике, команда выглядела бы следующим образом: Аллисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.Матч 9-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября. Начало — в 18:00 мск.Перед матчем "Манчестер Юнайтед" потерял целый ряд игроков основы. До сих пор неизвестно, сможет ли сыграть с "Ливерпулем" хавбек Поль Погба. Кроме того, в очередном матче сборной Испании травму получил голкипер "МЮ" Давид де Хеа.