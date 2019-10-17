Мане: зачем мне 10 Ferrari? Я голодал, работал в поле и пережил сложные времена

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о помощи, которую он оказывает соотечественникам."Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям.Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того, я даю 70 евро в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи", — приводит слова Мане nsemwoha.com.