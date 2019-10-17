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Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан во время перерыва на матчи сборных встретился с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает Mirror.

По данным источника, Зидан и Погба пересеклись в Дубае: главный тренер "Реала" посетил конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте, а хавбек "МЮ" восстанавливался после травмы лодыжки.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет видеть Погба в "Реале".

В текущем сезоне Погба провел 5 матчей в АПЛ, где отдал две голевые передачи.

Sport24


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Теги: Зидан Погба Реал Ла Лига Манчестер Юнайтед АПЛ
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