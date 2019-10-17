Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан во время перерыва на матчи сборных встретился с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает Mirror.По данным источника, Зидан и Погба пересеклись в Дубае: главный тренер "Реала" посетил конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте, а хавбек "МЮ" восстанавливался после травмы лодыжки.Ранее сообщалось, что Зидан хочет видеть Погба в "Реале".В текущем сезоне Погба провел 5 матчей в АПЛ, где отдал две голевые передачи.