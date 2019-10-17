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В "Манчестер Юнайтед" выразили поддержку Сульшеру

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру команду Уле Гуннару Сульшеру.

В восьми стартовых матчах чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" набрал лишь 9 очков, расположившись в двух очках от зоны вылета, что является худшим результатом клуба за последние 30 лет. В результате этого в СМИ все чаще появляются слухи о возможной отставке норвежского специалиста.

"Видение Уле соответствует трем основным футбольным целям, которые мы ставим перед собой: мы должны выигрывать трофеи, мы должны играть в атакующий футбол и должны давать молодежи шанс.

В прошлом сезоне мы были ведущим клубом Премьер-лиги с точки зрения наибольшего количества игровых минут, предоставленных выпускникам нашей академии. Мы должны гордиться тем, что значительные инвестиции, которые мы вложили в нашу академию, приносят плоды. Да, нам нужно сделать гораздо больше, но это произойдет в ближайшие несколько лет.

Отрезок из середины прошлого сезона, после прихода Уле, наиболее полно соответствует тому, чего мы хотим достичь и где мы хотим быть. Мы видели команду, играющую в быстрый, подвижный футбол, с четким представлением о стиле и философии, которые хочет видеть тренер.

Уле также вернул в команду дисциплину, которой нам, возможно, не хватало в последние годы. Он создает команду из игроков, которые уважают историю клуба, усердно работают и уважают своих товарищей по команде. Ни один игрок не может быть важнее клуба.

Изменения, которые мы наблюдали летом, привели к тому, что у нас сейчас очень молодая команда. Но это также команда с игроками и культурой, которые станут основой для прогресса и роста, ведь мы начинаем наше новое путешествие", — цитирует Вудворда Manchester Evening News.

Sport24


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Теги: Манчестер Юнайтед Сульшер АПЛ
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