Ван Дейк: матч "МЮ" — "Ливерпуль" не является самым важным для нас

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед"."Это большая игра, но больше она таковая для фанатов. На мой взгляд, все игры Лиги чемпионов имеют такую же значимость. Вся атмосфера, предшествующая матчу, создает ощущение, что эта встреча важнее остальных, но я не считаю, что это самый важный матч сезона.Крупнейшие матчи — это те, которые проходят в Лиге чемпионов, а также те, которые могут принести нам титул Премьер-Лиги", — цитирует ван Дейка Sky Sports.Матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится 20 октября на "Олд Траффорд". Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.