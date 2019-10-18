Гвардиола - об отставании от "Ливерпуля": я не изменю мнения о своей команде

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об отрыве "Ливерпуля" в чемпионате Англии."Каждая ситуация индивидуальна. Мы не станем меняться, и я не изменю мнения о своей команде. Мы сосредоточимся на улучшении игры и победах".Также Гвардиола рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии матча с "Кристал Пэлас", который состоится 19 октября."Де Брейне вернулся, Джон Стоунс тренировался с командой в последние три дня. Менди тоже", — цитирует Гвардиолу твиттер "Манчестер Сити".