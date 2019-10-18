Гвардиола попросил международное сообщество разрешить конфликт в Каталонии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о протестах в родной для него Каталонии. Акции протеста начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам региона, которые выступают за его независимость."Международное сообщество должно помочь нам разрешить этот конфликт. Должны ли публичные люди из таких стран, как Англия, высказываться на этот счёт? Да, я так считаю. Обычно каждый смотрит на собственную ситуацию. Если всё нормально, люди начинают смотреть по сторонам.Нам нужна Европа, чтобы решить этот конфликт. Настало время, когда люди не очень хорошо доверяют друг другу в Испании и Каталонии", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.