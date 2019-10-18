Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику французского "ПСЖ" и английского "Манчестер Сити", которые, по его мнению, обходят финансовый фейр-плей.
"Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА — исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет?" — цитируют Тебаса "Известия".
Глава Ла Лиги Тебас: "Манчестер Сити" и "ПСЖ" нужно исключить из еврокубков
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