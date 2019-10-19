Игроки "Тоттенхэма" винят Почеттино в неудачном старте сезона

Игроки "Тоттенхэм Хотспур" винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.Согласно сведениям источника, футболисты "шпор" недовольны, что график тренировок стал плотнее в сравнении с прошлым сезоном. Из-за этого у них остаётся очень мало свободного времени. Последний выходной у команды был 15 сентября. При этом тот день не был полностью свободным для игроков, которые отправились в расположение сборных. Также футболисты выражают недовольство тем, что Почеттино увеличил длительность тренировочных занятий и требует от них проводить ночь на клубной базе после матчей, чтобы на следующий день лучше восстановиться.В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм Хотспур" занимает 9-е место. В 8 матчах "шпоры" набрали 11 очков.