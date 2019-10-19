"Эвертон" одержал победу над "Вест Хэмом"

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Эвертон" одержал победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:0.



Чемпионат Англии



9 тур



Гол: Бернард, 18, Сигурдссон, 90+2



Эвертон: Пикфорд, Мина (Холгейт, 90+4), Сидибе, Кин, Динь, Айуоби (Сигурдссон, 87), Дэвис, Гомеш, Бернард, Уолкотт (Кен, 88), Ришарлисон



Вест Хэм: Хименес, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Масуаку, Форнальс (Уилшер, 63), Ноубл (Айети, 74), Лансини, Андерсон (Ярмоленко, 46), Райс, Аллер



Предупреждения: Дэвис, 45+3, Райс, 70, Диоп, 79, Гомеш, 90+2