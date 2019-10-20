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Летом "МЮ" выделит на трансферы 350 млн евро

Следующим летом "Манчестер Юнайтед" сможет потратить на покупку новых игроков € 350 млн, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовят несколько громких трансферов. Уже сейчас в сферу интересов манкунианского клуба входят форвард Мусса Дембеле ("Лион") и полузащитники Джеймс Мэддисон ("Лестер Сити") и Сауль Ньигес ("Атлетико"). Если в январе ни один из них не будет доступен по приемлемой цене, "МЮ" отложит вопрос об их трансфере на лето.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
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