Следующим летом "Манчестер Юнайтед" сможет потратить на покупку новых игроков € 350 млн, сообщает Daily Mail.
Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовят несколько громких трансферов. Уже сейчас в сферу интересов манкунианского клуба входят форвард Мусса Дембеле ("Лион") и полузащитники Джеймс Мэддисон ("Лестер Сити") и Сауль Ньигес ("Атлетико"). Если в январе ни один из них не будет доступен по приемлемой цене, "МЮ" отложит вопрос об их трансфере на лето.
"Чемпионат.сом"
Летом "МЮ" выделит на трансферы 350 млн евро
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