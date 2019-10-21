Нападающий "Шеффилд Юнайтед" задержан за вождение в нетрезвом виде перед игрой с "Арсеналом"

Нападающий "Шеффилд Юнайтед" Оливер Макберни был обвинен в вождении в нетрезвом виде перед матчем Премьер-лиги, в котором "клинки" сыграют с "Арсеналом".23-летний шотландский форвард был задержан полицией Лидса рано утром в пятницу. Всю предшествующую ночь футболист развлекался в Западном Йоркшире.Макберни предстанет перед магистратским судом Лидса 6 ноября.Оливер — рекордный трансфер в истории "Шеффилд Юнайтед". Летом клуб потратил на его приобретение 20 млн фунтов. Он сыграл во всех 8 турах АПЛ, забив при этом 1 гол.Матч "Шеффилд" — "Арсенал" состоится 21 октября.