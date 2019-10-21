"МЮ" выгнал со стадиона фаната, оскорблявшего игрока "Ливерпуля"

По информации The Sun, сотрудники "Олд Траффорд" мгновенно отреагировали, услышав расистские выкрики фаната "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура АПЛ против "Ливерпуля".Инцидент случился в первом тайме. Один из поклонников "красных дьяволов" оскорблял темнокожего защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда. Болельщики, которые находились рядом, пришли в ярость и позвали стюардов. Неугодного фаната силой вывели со стадиона.