Гвардиоле предлагают возглавить правительство Каталонии

Артур Мас, лидер Каталонской европейской демократической партии, рассматривает главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в качестве главы движения "Вместе за Каталонию" с перспективой возглавить правительство региона. Об этом сообщает газета Confidencial.Отмечается также, что эту информацию подтвердили источники в окружении экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.Гвардиола неоднократно поддерживал каталонских сепаратистов и, по слухам, готов вернуться в Барселону после истечения срока контракта с "Манчестер Сити".