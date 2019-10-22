Вудворд: "Манчестер Юнайтед" должен выиграть АПЛ

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд рассказал о целях клуба, отметив, что главная задача команды — победа в Премьер-лиге."Мы должны выиграть АПЛ. Я считаю этот турнир главным, эталоном успеха. Вы можете попытать счастья в Лиге чемпионов, там нужна удача, чтобы победить, но нам нужен выигрыш Премьер-лиги.Нужно грамотно действовать на трансферном рынке, чтобы добиться успеха на поле. Средства необходимо расходовать более последовательно, чем мы делали раньше.Второе место — не успех для "Манчестер Юнайтед". Нам нужно сделать все возможное, чтобы снова поднять трофей. Пока этого не будет, наш клуб нельзя будет считать успешным. Я думаю, что мы на верном пути к тому, чтобы выиграть АПЛ. Нужно проявить терпение", — цитирует Вудворда Goal со ссылкой на United We Stand."МЮ" занимает 14-е место в таблице АПЛ после девяти туров.