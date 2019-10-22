Модрич назвал фаворитов на "Золотой мяч": Роналду, Месси, ван Дейк и Салах

Полузащитник "Реала" Лука Модрич высказал свое мнение насчет фаворитов на награду "Золотой мяч".Ранее журнал France Football объявил имена 30 претендентов на награду. Сам Модрич является действующим обладателем награды, а в этом году в список претендентов на "Золотой мяч" не попал."Это сложно, но для меня выделяются 4 имени: Роналду, Месси, ван Дейк и Салах. Я желаю им удачи", — цитирует Модрича Sport.es.