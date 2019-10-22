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Модрич назвал фаворитов на "Золотой мяч": Роналду, Месси, ван Дейк и Салах

Полузащитник "Реала" Лука Модрич высказал свое мнение насчет фаворитов на награду "Золотой мяч".

Ранее журнал France Football объявил имена 30 претендентов на награду. Сам Модрич является действующим обладателем награды, а в этом году в список претендентов на "Золотой мяч" не попал.

"Это сложно, но для меня выделяются 4 имени: Роналду, Месси, ван Дейк и Салах. Я желаю им удачи", — цитирует Модрича Sport.es.

Sport24.ru


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Теги: Модрич Роналду Месси Салах ван Дейк Ливерпуль АПЛ Ювентус Серия А Барселона Ла Лига
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