Фанат "Манчестер Юнайтед" получил пожизненный бан на посещение матчей за расизм

"Манчестер Юнайтед" пожизненно запретил своему фанату посещать матчи команды за расистские оскорбления в адрес футболиста "Ливерпуля" Трента Александера-Арнолда.Инцедент произошел во время матча девятого тура чемпионата Англии, который прошел на "Олд Траффорде" и завершился со счетом 1:1.В заявлении, опубликованном на официальном сайте "Манчестер Юнайтед", отмечается, что клуб намерен продолжить применять решительные меры по отношению к лицам, участвующим в расистских акциях.