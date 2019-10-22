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Фанат "Манчестер Юнайтед" получил пожизненный бан на посещение матчей за расизм

"Манчестер Юнайтед" пожизненно запретил своему фанату посещать матчи команды за расистские оскорбления в адрес футболиста "Ливерпуля" Трента Александера-Арнолда.

Инцедент произошел во время матча девятого тура чемпионата Англии, который прошел на "Олд Траффорде" и завершился со счетом 1:1.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте "Манчестер Юнайтед", отмечается, что клуб намерен продолжить применять решительные меры по отношению к лицам, участвующим в расистских акциях.

"Газета.ру"


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Теги: Манчестер Юнайтед
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Фанат "Манчестер Юнайтед" получил пожизненный бан на посещение матчей за расизм
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