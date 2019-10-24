Купить "синих" выразил желание консорциум c Ближнего Востока, но российский миллиардер ответил отказом, сообщает The Telegraph.
При этом отмечается, что Абрамович, в последние месяцы находящийся за пределами Великобритании из-за проблем с визой, готов начать переговоры с суммы в размере 3 миллиардов фунтов.
Абрамович отказался продать "Челси" ближневосточному консорциуму
Владелец "Челси" Роман Абрамович в конце прошлого сезона отказался продавать лондонский клуб.
Фото: Getty Images
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