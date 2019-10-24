В Англии хотят провести матчи чемпионата за 9 дней до начала ЧМ-2022

Руководство английского футбола планирует внести изменения в календарь сезона-2022/23. Об этом сообщает Daily Mail.В Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года пройдет чемпионат мира, в связи с этим матчи одного из туров АПЛ и Чемпионшипа могут быть сыграны 12 ноября, то есть за 9 дней до начала мирового первенства. Чемпионат Англии при этом возобновится через 8 дней после завершения чемпионата мира.Рассматривается также вариант, при котором сезон в Англии может начаться на неделю раньше и закончиться на неделю позже.