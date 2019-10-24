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Саа: на месте "МЮ" я бы ограбил банк ради покупки Мбаппе

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Луи Саа порассуждал о том, какого нападающего необходимо купить манкунианцам.

"Если вы хотите знать мое мнение, то я бы ограбил банк ради Мбаппе. Сейчас нападающие — это вымирающий вид футболиста. Один из редких примеров оставшихся — Левандовски, но я не вижу сейчас множество футболистов, которые способны с легкостью играть впереди. Раньше я наблюдал еще за Дуваном Сапатой из "Аталанты", считаю его очень сильным форвардом.

"МЮ" нужен игрок впереди, который мог бы подержать мяч и дать время и пространство тем же Мбаппе и Мактоминею. Перепасовки и прием мяча выглядят красиво, но это не работает", — цитирует Саа Сompare.Bet.

Sport24.ru


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Теги: Саа Манчестер Юнайтед АПЛ Мбаппе ПСЖ Лига 1
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АПЛ 2019/20
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