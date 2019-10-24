Саа: на месте "МЮ" я бы ограбил банк ради покупки Мбаппе

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Луи Саа порассуждал о том, какого нападающего необходимо купить манкунианцам."Если вы хотите знать мое мнение, то я бы ограбил банк ради Мбаппе. Сейчас нападающие — это вымирающий вид футболиста. Один из редких примеров оставшихся — Левандовски, но я не вижу сейчас множество футболистов, которые способны с легкостью играть впереди. Раньше я наблюдал еще за Дуваном Сапатой из "Аталанты", считаю его очень сильным форвардом."МЮ" нужен игрок впереди, который мог бы подержать мяч и дать время и пространство тем же Мбаппе и Мактоминею. Перепасовки и прием мяча выглядят красиво, но это не работает", — цитирует Саа Сompare.Bet.