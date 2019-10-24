Родуэлл прилетел в Рим и завтра станет игроком "Ромы"

Полузащитник Джек Родуэлл в ближайшее время станет футболистом "Ромы". Как утверждает Football Italia, 28-летний англичанин уже прибыл в Италию и завтра подпишет с римским клубом контракт.Джек Родуэлл находится в статусе свободного агента с лета 2019 года. Ранее он защищал цвета "Эвертона", "Манчестер Сити", "Сандерленда" и "Блэкберна". За последний клуб он провел сезон-2018/19, отыграв 21 мяч и забив 1 гол в чемпионшипе.В 2011 и 2013 году Родуэлл провел три неполных товарищеских матча за сборную Англии.