"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike

"Ливерпуль" выиграл судебное заседание у американской компании New Balance, которая в настоящее время является техническим спонсором клуба, сообщает Liverpool Echo.По итогам рассмотрения дела было решено отклонить жалобу производителя спортивной экипировки. Таким образом, красные смогут расстаться с фирмой следующим летом, когда истечёт контракт.Ожидается, что новым техническим спонсором "Ливерпуля" станет Nike, с которым была достигнута договорённость несколько недель назад.Ранее сообщалось, что в контракте "Ливерпуля" с New Balance прописан пункт, по условиям которого компания может остаться техническим спонсором клуба, если повторит самое выгодное предложение конкурента. Фирма была готова платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ней сотрудничество.