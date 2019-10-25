Футболисты "Тоттенхэма" угостили Почеттино ужином в шикарном ресторане и выразили тренеру поддержку

Футболисты "Тоттенхэма" пригласили главного тренера Маурисио Почеттино в дорогой ресторан Mayfair.Как сообщает The Sun, нападающие Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Эрик Ламела, а также полузащитник Кристиан Эриксен прислали специалисту текстовое сообщение с просьбой встретиться с ними в Mayfair — любимом заведении высокооплачиваемых игроков АПЛ. Там они угостили его ужином и выразили свою поддержку.После девяти туров "Тоттенхэм" набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В групповом раунде Лиги чемпионов лондонцы набрали четыре очка в трех матчах и идут на второй строчке в группе В.