Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Во вторник перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты" (5:1) украинец получил травму колена. Сегодня он был прооперирован.
"Зинченко прикоснулся к колену и почувствовал что-то в кости. Он не выйдет на поле четыре или пять недель. Он перенес операцию, чтобы очистить колено", - цитирует Гвардиолу твиттер "горожан".
Sport24.ru
Зинченко после операции пропустит 4-5 недель
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