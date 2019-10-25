Зинченко после операции пропустит 4-5 недель

Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.Во вторник перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты" (5:1) украинец получил травму колена. Сегодня он был прооперирован."Зинченко прикоснулся к колену и почувствовал что-то в кости. Он не выйдет на поле четыре или пять недель. Он перенес операцию, чтобы очистить колено", - цитирует Гвардиолу твиттер "горожан".