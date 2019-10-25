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Озил готов перейти в MLS, но надеется, что Эмери покинет "Арсенал" раньше

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил готов продолжить карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS. При этом 31-летний немец не собирается подавать запрос на трансфер, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источник из окружения игрока.

По информации издания, Озил всё ещё доволен своим положением в "Арсенале", где он зарабатывает по ? 350 тыс. в неделю (€ 405 тыс.), но не получает достаточно игровой практики. Месут не хочет торопить события, поскольку надеется, что главный тренер Унаи Эмери может покинуть клуб в скором времени.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Озил Эмери Арсенал АПЛ
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