Озил готов перейти в MLS, но надеется, что Эмери покинет "Арсенал" раньше

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил готов продолжить карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS. При этом 31-летний немец не собирается подавать запрос на трансфер, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источник из окружения игрока.По информации издания, Озил всё ещё доволен своим положением в "Арсенале", где он зарабатывает по ? 350 тыс. в неделю (€ 405 тыс.), но не получает достаточно игровой практики. Месут не хочет торопить события, поскольку надеется, что главный тренер Унаи Эмери может покинуть клуб в скором времени.