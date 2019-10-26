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"Реал" следующим летом предложит €100 млн и Бэйла за Погбу

Руководство мадридского "Реала" не собирается отказываться от возможности подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает El Desmarque.

Как утверждает источник, президент "сливочных" Флорентино Перес предложит англичанам следующим летним трансферным окном €100 млн. Также в сделку собираются включить валийского вингера Гарета Бэйла.

Сообщается, что трансфер Погба может осуществиться только в том случае, если пост главного тренера "королевского клуба" к тому моменту по прежнему будет занимать французский специалист Зинедин Зидан, который лично настаивает на подписании соотечественника с лета этого года.

"Газета"


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Теги: Бэйл Погба Реал Манчестер Юнайтед
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