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Защитник "Вулверхэмптона" получил серьезную травму на тренировке

Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли получил серьезную травму во время тренировочного процесса, сообщает официальный сайт английского клуба.

По информации источника, игрок сломал малую берцовую кость левой лодыжки. Стоит отметить, что медицинский штаб команды еще не принял решение о том, необходимо ли в этом случае хирургическое вмешательство или нет.

Боли в текущем сезоне провел 16 матчей за команду во всех турнирах и стал автором одного из забитых мячей.

"Газета.ру"


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Теги: Вулверхэмптон АПЛ
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