Моуринью советует "Тоттенхэму" распродать футболистов, желающих играть в других клубах

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "Тоттенхэму" следует распродать игроков, которые хотели бы играть где-либо еще."Я всегда считал, что самой большой инвестицией для "Тоттенхэма" было то, что они делали в предыдущих сезонах — удерживали своих лучших игроков.Некоторые клубы могут делать и то и другое — сохранять лучших игроков и покупать других топ-футболистов. Некоторые так не могут, потому им приходится делать выбор. В "Тоттенхэме" показали, что они считают группу своих игроков фантастической, и они были близки к тому, чтобы сотворить историю (выиграть Лигу чемпионов).Но я не люблю оставлять в клубе игроков, которые не хотят оставаться сами. На возможную экономическую выгоду я даже не смотрю, важны эмоции игрока. Бывают моменты, когда мотивация влияет на результативность, и очень сложно сохранять игрока по-настоящему счастливым, когда у него есть другие мысли", — цитирует Моуринью Sky Sports.