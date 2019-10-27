Клопп - о победе над "Тоттенхэмом": хочется, чтобы все матчи были такими

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу своей команды над "Тоттенхэмом" (2:1) в матче 10-го тура АПЛ."Мы начали неплохо, но в эпизоде с первым голом немного не повезло. "Тоттенхэм" начал хорошо обороняться и проводить невероятные контратаки. Но лучше всего, что этот гол никак на нас не повлиял. Мы не нервничали, а просто следовали плану, делая все правильно. "Тоттенхэм" меня не удивил. Они способны доставить проблемы любой команде мира.Это была прекрасная футбольная игра, хочется, чтобы все такими были. Парни сделали свою работу. Мы создавали момент за моментом, а голкипер совершал один поразительный сейв за другим. В перерыве я сказал, что в этом матче есть только одна проблема — счет на табло. Мы выиграли игру и сделали это заслуженно", - цитирует Клоппа BBC.