Погба из-за травмы пропустит еще месяц

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после матча 10-го тура АПЛ с "Норвичем" (3:1) сообщил, что полузащитник команды Поль Погба пропустит еще как минимум месяц."Не думаю, что мы увидим Погба до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Вряд ли он вернется ранее, чем в матче с "Шеффилд Юнайтед" (24 ноября). Скорее всего, вы увидите его уже в декабре", — цитирует Сульшера Guardian.Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в начале октября. Последний раз он выходил на поле 30 сентября в игре Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1). В этом сезоне Погба провел пять матчей в АПЛ и записал на свой счет две результативные передачи."МЮ" после 10 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.