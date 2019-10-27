Гвардиола: если я и жалуюсь на травмы, то только после побед "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча 10-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (3:0) подчеркнул, что не любит жаловаться на проблемы с составом."Вы никогда не услышите, чтобы я жаловался на обилие травм. Обычно, если я и жалуюсь, то только после наших побед. Я никогда ничего не говорю о травмах и не использую их как оправдание за поражения. Я бы предпочел, чтобы мы всегда были вместе, были в строю, но мы имеем то, что имеем", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".После 10 туров АПЛ "Ман Сити" идет на втором месте с 22 очками. Лидирует "Ливерпуль", у которого 28 очков. "Астон Вилла" (11 очков) расположилась на 15-й позиции.