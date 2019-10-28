"Манчестер Юнайтед" добился победы в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (3:1).
Как сообщает Sky Sports в "Твиттере", первый гол манкунианцев, который забил полузащитник Скотт Мактоминай, стал для них уже 2000-м в АПЛ. "Красные дьяволы" стали первым клубом, которому покорилась эта отметка.
Первый гол "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге забил Марк Хьюз в августе 1992 года. 500-й – Энди Коул в феврале 1999-го. 1000-й – Криштиану Роналду в октябре 2005-го. 1500-й – Димитар Бербатов в декабре 2011-го.
"Манчестер Юнайтед", набрав 13 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от зоны Лиги чемпионов и на 15 – от лидера первенства в лице "Ливерпуля".
"Чемпионат"
"Манчестер Юнайтед" — первый клуб, забивший 2000 голов в АПЛ
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