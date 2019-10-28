"Реал" предложит за Погба в январе 150 миллионов

"Реал" продолжает попытки подписать центрального полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.По информации OK Diario, мадридцы в зимнее трансферное окно предложат за 26-летнего игрока 150 миллионов евро.Француз — приоритетная цель главного тренера Королевского клуба Зинедина Зидана.Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до июня 2021 года с возможностью продления еще на сезон.В текущей кампании футболист провел за команду шесть матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи."Манчестер Юнайтед" приобрел полузащитника у "Ювентуса" летом 2016 года за 105 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Погба в 100 миллионов.