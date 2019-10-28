» » "Реал" предложит за Погба в январе 150 миллионов

"Реал" предложит за Погба в январе 150 миллионов

"Реал" продолжает попытки подписать центрального полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По информации OK Diario, мадридцы в зимнее трансферное окно предложат за 26-летнего игрока 150 миллионов евро.

Француз — приоритетная цель главного тренера Королевского клуба Зинедина Зидана.

Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до июня 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

В текущей кампании футболист провел за команду шесть матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

"Манчестер Юнайтед" приобрел полузащитника у "Ювентуса" летом 2016 года за 105 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Погба в 100 миллионов.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Погба Ла Лига Манчестер Юнайтед АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 9 25
...
13 Вулверхэмптон 9 11
14 Астон Вилла 10 11
15 Манчестер Юнайтед 9 10
16 Эвертон 10 10
17 Саутгемптон 9 8
...
20 Уотфорд 10 5
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 9 19
2 Реал Мадрид 9 18
3 Гранада 9 17
4 Реал Сосьедад 9 16
5 Атлетико  9 16
6 Вильярреал 9 14
...
20 Эспаньол 9 5
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Полузащитник "Спартака" Крал интересен трем клуба АПЛ 2
Фернандеш: мной интересовались в Турции, но предложение "Краснодара" было самым интересным
Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху
Быстров: "Спартак" отдавался по максимуму и играл на пределе. Это все благодаря Тедеско
"Реал" предложит за Погба в январе 150 миллионов
Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
Оскорбивший Слуцкого игрок допущен до работы с "Витессом" 2
Аленичев, Пилипчук и Хохлов — претенденты на пост главного тренера "Ротора" 2
Смолов и Живоглядов перед въездом на "РЖД Арену" были оштрафованы ГИБДД за тонировку 3
Провал вратаря сборной и кошмарная неудача ЦСКА. Главные неудачники тура 2
Пиоли: нет смысла отрицать, что сейчас в "Милане" тяжёлая ситуация
Стротман: для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата
Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях 11
Карпов: с выходом Дзюбы ничего не поменялось
Адвокат Глушаковой: все, что Денис хочет сделать, в итоге оборачивается нам на руку 1
Апелляционное заседание по делу о разделе имущества Глушакова с бывшей женой перенесено
Гендиректор "Шахтера": никто не верил, что "Зенит" купил Тимощука за 25 млн. А оно так и есть 4
В. Чалов: «Зенит» - лучшая команда России 4
"Манчестер Юнайтед" — первый клуб, забивший 2000 голов в АПЛ
Шахов: ничья с "Краснодаром" — неплохой результат для "Оренбурга"
Актер Маклаков раскритиковал "Локо" за продажу мерча с принтом "Пацаны" 5
Кикнадзе: 0:3 от "Спартака" — увесистая оплеуха для "Локо". Такие раны не скоро заживают 14
Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре 4
Джордан у «Спартака» круче, чем у «Локомотива». Сборная лучших игроков 14-го тура 1
Комментатор игры "Локомотив" — "Спартак" извинился за позднее начало трансляции на "Матч ТВ" 5
РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре 2
Новиков: если выбирать игру или результат, "Динамо" сейчас важнее второе
Яя Туре: людей из ФИФА проблема расизма не заботит, ничего не меняется 3
Нобоа: до Бердыева очень сложно дозвониться. За 12 лет я лишь дважды говорил с ним по телефону
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА — 2023 2
Все новости