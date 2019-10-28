Лэмпард: уход Азара - проблема для "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о нападающем Эдене Азаре, который летом покинул лондонский клуб и перешёл в "Реал"."Безусловно, потеря такого игрока — проблема. Эден имел отношение почти к 50% голов "Челси" в прошлом сезоне. Мы должны смириться с его потерей и искать возможности делать результат. У нас есть игроки, которые хотят забивать голы. Есть команда, которая способна быстро перемещать мяч. Мы стремимся атаковать.Конечно, нам нужно беспокоиться о том, как мы защищаемся. Но я хочу, чтобы мы оборонялись как можно выше. Я хочу, чтобы мы быстро двигали мяч с целью увеличения количества моментов. Мы усердно работаем над этим каждый день на тренировках, но это нелегко", - цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.