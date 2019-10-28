» » "МЮ" и "Саутгемптон" заинтересованы в экс-директоре "Локомотива" Штоффельсхаусе

"МЮ" и "Саутгемптон" заинтересованы в экс-директоре "Локомотива" Штоффельсхаусе

Бывший спортивный директор московского "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед" и является основным претендентом на должность в "Саутгемптоне", сообщает The Sun.

Поиски нового спортивного директора стали приоритетной задачей для "Саутгемптона" после поражения от "Лестер Сити" (0:9) в 10-м туре чемпионата Англии и в целом неудачного старта сезона (18-е место в таблице). Ранее в этом месяце спортивный директор "Саутгемптона" Росс Уилсон перешел на работу в "Рейнджерс". При Уилсоне "Саутгемптон" оформил трансферы защитника Вирджила ван Дейка, который перешел в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов, а также Седрика Соареша, Ориоля Ромеу, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Натана Редмонда.

Штоффельсхаус с 1998 года работал в системе "Шальке" в качестве тренера и функционера. В 2014–2017 годах он был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада). В январе 2017-го он стал спортивным директором "Локомотива", спустя два года 48-летний немец покинул клуб.

Sport24.ru


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Теги: Саутгемптон Манчестер Юнайтед Локомотив АПЛ Штоффельсхаус
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