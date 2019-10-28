Каррагер: Эриксен недостаточно хорош для "Реала"

Бывший футболист "Ливерпуля", а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением о полузащитнике "Тоттенхэм Хотспур" Кристиане Эриксене."Эриксен — отличный игрок для "Тоттенхэма", но он недостаточно хорош для мадридского "Реала". Он мог бы перейти в любой клуб — "ПСЖ" или в другое место, но он не улучшит игру команды", - цитирует Каррагера Sky Sports.Ранее сообщалось, что "Реал" намерен приобрести Эриксена у "Тоттенхэма". "Шпоры" не хотят, чтобы датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и намерены попытаться выручить за него хоть какую-то сумму зимой. Руководство "сливочных" же уверено, что команде необходимо усиление в середине кампании, и видят в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту.