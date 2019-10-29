Джака отказался извиняться перед фанатами

The Sun сообщает, что капитан и полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не захотел приносить извинения фанатам команды, с которыми у футболиста произошёл конфликт.



Напомним, что по ходу матча против "Кристал Пэлас" (2:2), когда Джака был заменен, болельщики свистели капитану. Джака снял с себя футболку, крикнул трибунам "Отвалите" и ушёл в подтрибунное помещение.



По информации СМИ, Эмери просил игрока извиниться, но Джака отказался. Дополнительных комментариев полузащитник не делал.