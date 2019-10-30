Гвардиола: нельзя выиграть четыре трофея, пренебрегая одним из турниров

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над "Саутгемптоном" в матче 4-го раунда Кубка английской лиги (3:1)."Этот Кубок хорош тем, что заставляет команду двигаться. Мы подготовились очень серьёзно и высококлассно контролировали мяч в этой игре. В целом мы провели хороший матч, кроме последних минут. Но главное, что мы прошли в следующий раунд, теперь ждём жеребьёвку.Нельзя выиграть четыре трофея за сезон, если пренебрегать и игнорировать какие-то матчи или турниры. Сегодня мы были серьёзно настроены, играли хорошо, поэтому и прошли дальше", — приводит слова Гвардиолы ВВС.Следующий матч "Манчестер Сити" проведёт также с "Саутгемптоном" на домашней арене в рамках чемпионата Англии. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.