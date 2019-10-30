Гвардиола: "Барселоне" нужно подготовить место под статую Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о том, почему нападающий "Барселоны" Лионель Месси редко бегает по полю во время матчей, чаще передвигаясь пешком."Звезды должны бегать, как и все остальные игроки, иначе команда может не справиться. Нужно убедить звездных футболистов бегать. Порой вы говорите им: "Я не заставляю вас бежать 40 метров, как 20-летнего, но назовите мне причину, почему вы не должны бегать. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждой игре, я могу с этим смириться, но никто не забивает по три гола за игру, только Месси близок к этому."Месси не может бегать ради бега, ни в коем случае. Если бы Лео бегал так, как он бегал в первый сезон под моим руководством, то получал бы травмы каждые три месяца. Управлять легендами от 30 лет и старше — самое сложное для тренера.Однажды Месси завершит карьеру, и "Барса" справится с этим. Что нужно подготовить, так это место для статуи — способ отдать ему должное, как это было сделано в случае с [Ласло] Кубалой или Йоханом [Кройффом], и я не сомневаюсь, что они его найдут", - цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.