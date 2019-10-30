Клопп - о 10 голах в матче с "Арсеналом": я вообще не понял, что "Ливерпуль" сотворил сегодня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги домашнего матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Арсеналом"."Мы допустили некоторые ошибки, некоторые пасы были посредственные. Временами мы играли слишком открыто. Мы можем говорить о тактике, но кого это волнует в такой вечер? Надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня.Впервые играть на "Энфилде" — это мечта, но все может пойти не так, как надо, и тогда нужно продолжать делать то, что нужно. Все наши голы были замечательными.Келлехер — выдающийся талант. А то что Джонс бил последний пенальти, не было моим решением. Когда я в последний раз видел список, Ориги был в нем последним исполнителем пенальти. Они, очевидно, что-то поменяли.Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если все получится, парни запомнят это навсегда", — цитирует Клоппа ВВС.