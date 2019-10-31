Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер в Англии среди всех видов спорта

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосе Гвардиола является самым высокооплачиваемым специалистом в Англии среди всех видов спорта.По информации The Sun, зарплата испанца составляет 20 миллионов фунтов стерлингов в год. На втором месте располагается Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", 8,5 миллиона), третью строчку занимает Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 7,5 миллиона).В первую пятерку также входят тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и исполнительный директор команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольфф (у обоих — по 7 миллионов).Замыкают список 11-ти самых высокооплачиваемых тренеров Англии Эдди Джонс (национальная сборная по регби, 750 тысяч фунтов в год) и Тревор Бэйлисс (национальная команда по крикету, 450 тысяч).