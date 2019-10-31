Сын Гарри Реднаппа лишен водительских прав на 3 года. Он был за рулем под действием кокаина

Старший сын бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Гарри Реднаппа был оштрафован на 5?000 фунтов и лишен права управлять автомобилем на три года после того, как его признали виновным в вождении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает The Sun.49-летний Марк Реднапп в апреле 2018 года возвращался от родителей на "Мерседесе" стоимостью 50 тысяч фунтов, разговаривая при этом по телефону. Полицейские остановили автомобиль, после чего у них возникло подозрение, что Марк Реднапп принимал наркотики: глаза водителя были налиты кровью, а языком мужчина безудержно полировал свои зубы.Реднаппу пришлось пройти проверку, которая показала наличие в крови мужчины 749 микрограммов бензоилекгонина, производного кокаина. Допустимая норма при этом составляет 50 микрограммов.