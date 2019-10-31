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Сын Гарри Реднаппа лишен водительских прав на 3 года. Он был за рулем под действием кокаина

Старший сын бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Гарри Реднаппа был оштрафован на 5?000 фунтов и лишен права управлять автомобилем на три года после того, как его признали виновным в вождении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает The Sun.

49-летний Марк Реднапп в апреле 2018 года возвращался от родителей на "Мерседесе" стоимостью 50 тысяч фунтов, разговаривая при этом по телефону. Полицейские остановили автомобиль, после чего у них возникло подозрение, что Марк Реднапп принимал наркотики: глаза водителя были налиты кровью, а языком мужчина безудержно полировал свои зубы.

Реднаппу пришлось пройти проверку, которая показала наличие в крови мужчины 749 микрограммов бензоилекгонина, производного кокаина. Допустимая норма при этом составляет 50 микрограммов.

Sport24


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Теги: Реднапп
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