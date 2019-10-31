Игроки "Арсенала" поддерживают капитана Джаку после конфликта с фанатами

Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес заявил, что игроки не отвернутся от капитана команды Гранита Джаки после инцидента в матче с "Кристал Пэлас" (2:2).Напомним, швейцарский хавбек уходил на замену, когда фанаты "Арсенала" принялись его освистывать и торопить покинуть поле. Джака демонстративно прислонил ладонь к уху, крикнул "fuck off" (пошли вы), не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери, сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания матча."Конечно, мы всегда его поддерживаем. Тренеру решать, будет ли он капитаном или нет. Но для нас, для команды, он настоящий лидер, и мы его поддерживаем.Он отличный парень, просто был опустошен. У него хорошая семья и доброе сердце, он любит клуб. Когда кто-то проходит через такое, мы обязаны его поддержать и оставаться единой командой. Да, Гранит был шокирован, поскольку клуб ему небезразличен. Эмоции бывают у всех.На стадионе царила нервная атмосфера. В иной раз он бы так не поступил и быстро бы ушел на замену. Мы его поддерживаем", - цитирует Мартинеса Mirror.