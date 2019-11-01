Жезус: готов играть в "Манчестер Сити" на любой позиции

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выразил готовность играть в клубе на любой позиции, которую отведёт ему тренер команды Хосеп Гвардиола."В клубе огромная конкуренция, очень тяжело проходить в состав, когда у тебя в команде играют такие профессионалы на каждой позиции. Я готов играть там, где скажет тренер, я всегда буду уважать его решение. На Кубке Америки я играл правого вингера, после турнира я играл нападающего. Я могу играть на двух позициях, но важнее хорошо играть на какой-то одной.Серхио Агуэро мне трудно описать. Я многому у него учусь, это легенда клуба! Он забивает практически в каждой игре. Я так забивать не буду, мы немного разные. Мне 22 года, и мне ещё нужно многое улучшать в своей игре", — приводит слова Жезуса Goal.com