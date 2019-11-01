Футболисты "Арсенала" с трудом понимают Эмери из-за несовершенного английского

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери время от времени испытывает трудности при общении со своими игроками, сообщает The Independent.По информации издания, испанский специалист недостаточно хорошо разговаривает на английском языке, поэтому некоторые футболисты с трудом его понимают. Похожая проблема была у Эмери во французском "Пари Сен-Жермен", где он работал с 2016 по 2018 год.Сообщается также, что не все игроки "Арсенала" поддерживают Унаи, но пока рано говорить о том, что 47-летний специалист потерял контроль над раздевалкой.