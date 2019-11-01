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Клопп: нам бы понадобилось две команды, чтобы одновременно в декабре сыграть на КЧМ и в Кубке лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался на календарь Кубка АПЛ, который пересекается с клубным чемпионатом мира.

"Очевидно, что матчей слишком много. Это абсолютно очевидно. Все, кто принимает участие в игре, скажут вам это. И вы тоже это знаете. Давайте посмотрим, как они с этим справятся. Если нам предоставят подходящий график, все в порядке.

Например, АПЛ — великолепный турнир. Потом Кубок лиги — хороший турнир. Какую замечательную игру мы провели в среду вечером). Но в этом случае в конце января после очень напряженного декабрьского графика у нас будет два полуфинальных матча.

Люди говорят: "Окей, вам нужен состав побольше". Но игра не предназначена для большого числа футболистов. Вы не можете собрать состав из 40 игроков и 20 из них отправить в отпуск до января, выплачивая при этом каждому из них зарплату. Это невозможно, это не работает таким образом.

На данный момент существует дисбаланс между количеством игроков в вашей команде, турнирами, в которых вы участвуете, и большим промежутком между паузами, которые обычно необходимы игрокам, и тем, что они получают.

Если вы игрок сборной и выступаете во всех крупных турнирах, то у вас есть две недели отпуска в год. Это факт.

Если бы мы играли [в Кубке Лиги], пока выступаем в Катаре (на клубном чемпионате мира), то нам понадобились бы две разные команды. Но мы не можем оставить ни одного игрока дома для матча в Кубке лиги.

У нас будет две игры в этот очень напряженный период. Это не значит, что мы сможем сыграть 11 футболистами два матча в Катаре, а другие игроки при этом встретятся с "Астон Виллой" в Англии. Это так не работает. Мы должны принять решение, и мы его примем. Но не сейчас", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Sport24.ru


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Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
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