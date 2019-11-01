» » Клопп: не было ни одного дня, когда ФИФА и УЕФА думали бы о футболистах, а не о своем кошельке

Клопп: не было ни одного дня, когда ФИФА и УЕФА думали бы о футболистах, а не о своем кошельке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз посетовал на слишком большое количество матчей в сезоне. По мнению специалиста, ФИФА и УЕФА в первую очередь думают не о здоровье футболистов, а о своей финансовой выгоде.

Ранее "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги. Матчи этой стадии турнира намечены на 17 и 18 декабря. При этом 18 декабря мерсисайдцы также должны провести полуфинальную встречу клубного чемпионата мира, который будет проходить в Катаре.

"Кубок лиги волнует Футбольную ассоциацию и Английскую футбольную лигу, но никто не хочет его обсуждать. Потом, кроме всего прочего, УЕФА решает создать Лигу наций, чтобы загрузить парней, которые и так довольно заняты, еще несколькими интенсивными матчами. И мы удивляемся, почему лучшие игроки мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как мы этого хотим, или получают тяжелые травмы.

Если вы выступаете за сборную своей страны и участвуете во всех крупных турнирах, вы имеете только две недели отпуска в год. Это факт. Две недели для Мане, Салахов, Хендерсонов. У всех этих ребят две недели [на отдых] в году. На тяжелой физической работе нельзя сказать: "Эта игра для нас не важна или этот матч нам действительно не нужно играть". Такова ситуация. Было бы несколько возможных решений, но не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, Футбольная лига и другие лиги сидели бы за столом и думали об игроках, а не о своем кошельке", — цитирует Клоппа The Guardian.

Sport24


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Теги: Клопп ФИФА УЕФА АПЛ Ливерпуль
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