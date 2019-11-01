"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью на лето

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью на следующее лето, сообщает Goal.com.Согласно информации источника, первым в списке потенциальных приобретений "красных дьяволов" идёт полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Деклан Райс. При этом не исключается, что перебраться на "Олд Траффорд" 20-летний хавбек лондонского клуба может уже в зимнее трансферное окно.В текущем сезоне Райс принял участие в 10 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт полузащитника с "Вест Хэм Юнайтед" рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 50 млн.В турнирной таблице английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает 7-е место, набрав в 10 матчах 13 очков.