Сын легенды "Эвертона" Тима Кэхилла стал игроком этого клуба

Легендарный футболист "Эвертона" Тим Кэхилл сообщил, что его 14-летний сын Шая поступил в академию команды. Кэхилл опубликовал, как его сын подписывает контракт с ливерпульским клубом."Я буду всегда рядом с тобой, чтобы помочь исполнить твои мечты, но самоотверженность и приверженность ты должен проявить сам, — написал 39-летний Кэхилл. — Добро пожаловать в непростой мир профессионального футболиста".Кэхилл перешел в "Эвертон в 2004 году и за 8 лет отыграл за команду 226 матчей, забив 56 голов. В марте он завершил игровую карьеру.